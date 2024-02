China Shenhua Energy Co Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die China Shenhua Energy wird aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 30,39 CNH, was einem Kurs von 38,07 CNH entspricht, was einer Abweichung um +25,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 33,23 CNH zeigt eine Abweichung von +14,57 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Meinungen auf den sozialen Medien zu China Shenhua Energy sind gemischt. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen eher positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen wenig Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor hat China Shenhua Energy im letzten Jahr eine Rendite von 49,58 Prozent erzielt, was 52,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.