China Shenhua Energy Co Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der längerfristigen Betrachtung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für China Shenhua Energy analysiert. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Gesamtwertung auf "Gut" lautet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Shenhua Energy bei 29,48 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,35 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 30,81 CNH, was einem Abstand von +1,75 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass China Shenhua Energy mit einer Rendite von 21,01 Prozent weit über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine Rendite von 5,76 Prozent aufweist, liegt China Shenhua Energy mit 15,25 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Shenhua Energy liegt der RSI7 bei 43,85 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das China Shenhua Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.