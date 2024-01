China Shenhua Energy Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf China Shenhua Energy betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,85 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 47,91 Punkten, was China Shenhua Energy auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Shenhua Energy mit einer Rendite von 21,01 Prozent deutlich besser abschneidet als der Durchschnitt im Sektor "Energie", der lediglich 6,22 Prozent beträgt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf China Shenhua Energy. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch aktuell zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Zudem wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf China Shenhua Energy festgestellt. Dies wird durch eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien unterstützt, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Daher erhält China Shenhua Energy in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.