China Shengmu Organic Milk Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf China Shengmu Organic Milk war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält China Shengmu Organic Milk daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Verbrauchsgüter" verzeichnete die Aktie von China Shengmu Organic Milk in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -15,4 Prozent, was 4,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt -10,43 Prozent, und China Shengmu Organic Milk liegt aktuell 4,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die China Shengmu Organic Milk-Aktie ebenfalls eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -12,9 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -6,9 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die China Shengmu Organic Milk-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 9,85 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".