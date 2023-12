China Shengmu Organic Milk Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei China Shengmu Organic Milk beträgt das aktuelle KGV 9. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 72. Demnach ist China Shengmu Organic Milk aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt China Shengmu Organic Milk mit einer Rendite von -15,4 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,81 Prozent, wobei China Shengmu Organic Milk auch hier mit 5,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der China Shengmu Organic Milk liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche schüttet China Shengmu Organic Milk eine Dividendenrendite von 3,32 % aus, was 0,32 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".