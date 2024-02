China Shengmu Organic Milk Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die China Shengmu Organic Milk-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Der aktuelle Wert liegt bei 0,3 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 HKD liegt, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Vergleichs wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, wobei auch hier der letzte Schlusskurs (0,25 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-12 Prozent) liegt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Shengmu Organic Milk-Aktie derzeit bei 8 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 8,1 Euro zahlt. Dies ist 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die China Shengmu Organic Milk-Aktie eine Dividendenrendite von 5,02 % aufweist, was 1,13 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 %. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Shengmu Organic Milk-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis (67,9) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die China Shengmu Organic Milk-Aktie.