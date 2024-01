China Shenghai Food Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von China Shenghai in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Shenghai-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (44,44) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Shenghai spiegeln keine signifikanten positiven oder negativen Einschätzungen wider. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um die Aktie war neutral, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Verglichen mit Aktien aus dem gleichen Sektor hat China Shenghai im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,25 Prozent erzielt, was 23,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie sogar um 21,59 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.