China Shenghai Food Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für China Shenghai liegt bei 57,14, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 39,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die China Shenghai-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die China Shenghai-Aktie in diesen Kategorien ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Obwohl dies nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt, führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Shenghai mit einem Wert von 171,38 deutlich höher als der Branchendurchschnitt ist, was auf eine Überbewertung hinweist. Auf Basis des Branchen-KGVs von 71,74 ergibt sich ein Abstand von 139 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.