China Shenghai Food Aktie: Wohin geht die Reise?

China Shenghai erzielte in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 34,59 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +53,12 Prozent für das Unternehmen bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -18,53 Prozent gefallen, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -18,46 Prozent verzeichnete. China Shenghai lag in beiden Bereichen deutlich über dem Durchschnitt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass China Shenghai über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für China Shenghai in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Shenghai mit 0 Prozent 3,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Nahrungsmittel", was das Unternehmen zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Bewertung ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Shenghai aktuell bei 171 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 68 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.