China Shenghai Food Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Investoren: China Shenghai wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt betrachtet erlaubt die Investorenstimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Investorenstimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Dividende: China Shenghai hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (3,87%). Der Unterschied zu vergleichbaren Werten aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -3. Aufgrund dieser Tatsache erhält die China Shenghai-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 171,38, was 150 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 68 liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit überbewertet. Daher erhält China Shenghai in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Shenghai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 1,46 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,8 HKD deutlich darüber (Unterschied +23,29 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 1,84 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der China Shenghai-Aktie. Insgesamt erhält die China Shenghai-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.