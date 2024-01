China Shenghai Food Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die fundamentale Analyse des China Shenghai zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 171,38 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 70,03. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert bei 23,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Jedoch zeigt der RSI25 einen Wert von 51, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich China Shenghai ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Shenghai aktuell bei 1,38 HKD, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,89 HKD, was einem Abstand von +36,96 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich eine positive Entwicklung, mit einer Differenz von +13,17 Prozent.

Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamtbewertung für die China Shenghai-Aktie auf Basis der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.