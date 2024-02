China Shenghai Food Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Shenghai-Aktie derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die China Shenghai-Aktie beträgt 53,85, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert bei 72,92 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Faktoren wird die China Shenghai-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 171,38, was einen Abstand von 150 Prozent zum Branchen-KGV von 68,52 bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Was die Dividende betrifft, weist die China Shenghai-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,89%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -3%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die China Shenghai-Aktie auf Grundlage der 200-Tage-Linie (GD200) als "Gut" eingestuft. Der Aktienkurs liegt bei 1,77 HKD, was einen Abstand von +19,59 Prozent zur GD200 von 1,48 HKD ergibt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 1,84 HKD, was einer aktuellen Differenz von -3,8 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die China Shenghai-Aktie bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" Befund auf Basis der beiden Zeiträume.