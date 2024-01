China Shenghai Food Aktie: Abwarten

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage rund um die Aktie von China Shenghai in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Sowohl die Stimmung als auch die Kommunikationsfrequenz werden als neutral bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls neutrale Themen wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Shenghai mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" konnte die Aktie von China Shenghai im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,25 Prozent erzielen, was 23,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt die durchschnittliche Rendite bei -12,34 Prozent, wobei China Shenghai aktuell 21,59 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.