China Shanshui Cement Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien, da Diskussionen in den sozialen Medien die Wahrnehmung und Einschätzungen beeinflussen können. Im Fall von China Shanshui Cement wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Shanshui Cement derzeit einen höheren Wert von 11,52 Prozent auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,05 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Shanshui Cement liegt bei 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,07 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,92 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,56 HKD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -39,13 Prozent. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund eines Abstands von -6,67 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für China Shanshui Cement, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Diskussionsintensität, Dividendenrendite, KGV und technischer Analyse.