China Shanshui Cement Aktie: Was steht jetzt noch aus?

China Shanshui Cement hat in Bezug auf die Dividende eine Dividendenrendite von 11,52 % zu verzeichnen, was über dem Branchendurchschnitt von 6,04 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite der Aktie bei -65,88 Prozent, was mehr als 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält China Shanshui Cement ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei einem Wert von 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,33 einem unterdurchschnittlichen Wert entspricht. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, daher erhält China Shanshui Cement auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Rating.

