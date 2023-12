China Shandong Hi-Speed Aktie: Das ist ein Hammer

Die Aktie von Shandong Hi-speed wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 125,61 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (22,61) eine Überbewertung um 456 Prozent darstellt. Die fundamentale Analyse deutet daher auf eine Unterbewertung hin und klassifiziert die Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Hi-speed bei 5,32 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 6,14 HKD notiert. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +15,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,87 HKD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" mit einem Abstand von +4,6 Prozent eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Diskussionsfrequenz bezüglich Shandong Hi-speed festgestellt werden. Die Bewertung auf dieser Ebene lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In Bezug auf Shandong Hi-speed verlief die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.