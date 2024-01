China Shandong Hi-Speed Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Shandong Hi-speed haben sich laut einer Analyse in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Shandong Hi-speed, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 37,21 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 42,08 Punkten deuten darauf hin, dass Shandong Hi-speed weder überkauft noch überverkauft ist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schneidet Shandong Hi-speed im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent und damit 5,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Shandong Hi-speed mit 6,25 HKD derzeit +4,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht somit für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.