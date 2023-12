China Shandong Hi-Speed Aktie: Pleite oder Chance?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 125,61 liegt Shandong Hi-speed über dem Branchendurchschnitt von 22,11 in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien war die Stimmung rund um Shandong Hi-speed in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral eingestuft. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Shandong Hi-speed, während die Redaktion dem Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung gibt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Shandong Hi-speed in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht besonders auffällig, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Hi-speed derzeit bei 5,3 HKD. Dies deutet auf eine positive Einschätzung hin, da der Aktienkurs selbst bei 6,52 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,02 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) gibt es eine positive Differenz von +12,61 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet.

Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der Fundamentalanalyse eine "Schlecht"-Bewertung, während die Anlegerstimmung und die Internet-Kommunikation als "Neutral" eingestuft werden. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine positive Einschätzung hin.

