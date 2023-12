China Shandong Hi-Speed Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für Shandong Hi-speed beträgt der RSI 45,31, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Shandong Hi-speed war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Shandong Hi-speed festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bezogen auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Hi-speed einen Wert von 125 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 125,61 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 466 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt der durchschnittliche KGV-Wert momentan 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.