China Shandong Hi-Speed Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Shandong Hi-speed-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,25 HKD erreicht, was bedeutet, dass sie derzeit 4,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Aus technischer Sicht wird die Aktie daher neutral bewertet. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einschätzung als gut angesehen, da die Distanz zum GD200 bei 16,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Hi-speed liegt bei 125,61, was deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt. Mit einem Abstand von 449 Prozent zum Durchschnitt der Branche wird die Aktie als teuer eingestuft und erhält daher eine schlechte Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 5,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shandong Hi-speed-Aktie eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Shandong Hi-speed-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, und auch in den letzten Tagen war das Stimmungsbarometer überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung.

Insgesamt wird die Shandong Hi-speed-Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse als "Gut" bewertet.