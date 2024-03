China Security Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von China Security wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,2 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" eine Überrendite von 14,7 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -11,26 Prozent, und China Security übertrifft diesen Wert um 10,07 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der China Security von 2,57 CNH einen Abstand von +13,72 Prozent vom GD200 (2,26 CNH) auf, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,35 CNH, was wiederum einen Abstand von +9,36 Prozent zum Kurs bedeutet. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen in Betracht gezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Security-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu China Security ein "Gut"-Rating.