China Science Publishing, Media Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Für China Science Publishing & Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 60,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 67,55 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu China Science Publishing & Media geäußert. Allerdings dominierten in den vergangenen Tagen die negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem negativen Gesamteindruck führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergaben in Bezug auf China Science Publishing & Media eine positive Beitragsanzahl, jedoch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der China Science Publishing & Media-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für China Science Publishing & Media basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem langfristigen Stimmungsbild und der technischen Analyse.