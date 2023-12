China Science Publishing, Media Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Anleger-Stimmung bei China Science Publishing & Media in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. In den Diskussionen standen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab mehrheitlich negative Signale und daher eine neutrale Empfehlung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergab, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit der Anleger erhalten hat, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Science Publishing & Media-Aktie daher eine schlechte Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein neutrales Signal, da der aktuelle Kurs der Aktie nur geringfügig vom GD200 (29,72 CNH) abweicht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen geringen Abstand auf und führt zu einem neutralen Signal. Somit wird der Kurs insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Science Publishing & Media-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem schlechten Rating für China Science Publishing & Media.