China Science Publishing, Media Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die China Science Publishing & Media-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 48, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Science Publishing & Media.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu China Science Publishing & Media zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, obwohl auch acht Handelssignale auf eine negative Entwicklung hindeuten. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Science Publishing & Media bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein schlechtes Bild, da der gleitende Durchschnittskurs der China Science Publishing & Media bei 30,3 CNH liegt, die Aktie selbst aber nur einen Kurs von 24,46 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -11,57 Prozent eine negative Entwicklung und führt somit zu einer Gesamtnote von "Schlecht".