China Science Publishing, Media Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der China Science Publishing & Media liegt bei 79,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 78 für die China Science Publishing & Media, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Science Publishing & Media-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,62 CNH mit dem aktuellen Kurs von 22,07 CNH, was eine Abweichung von -27,92 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 27,2 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation an sieben Tagen überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Science Publishing & Media, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei China Science Publishing & Media konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.