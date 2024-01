China Science Publishing, Media Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von China Science Publishing & Media in den sozialen Medien stark diskutiert. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über China Science Publishing & Media gesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Science Publishing & Media bei 30,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,47 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -26,45 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 27,33 CNH eine Distanz von -17,78 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigte sich eine starke Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Gut".

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) für China Science Publishing & Media. Sowohl der 7-Tage-RSI (74,79 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (72,46 Punkte) zeigen an, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Aktie von China Science Publishing & Media basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.