China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist eine Rendite von -16,62 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,84 Prozent, wobei China Sanjiu Medical & Pharmaceutical mit 17,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden können Anleger, die in die Aktie von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical investieren, bei einer Dividendenrendite von 2,1 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen Mehrertrag in Höhe von 0,64 Prozentpunkten erwarten. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,59 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Sanjiu Medical & Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 53,1 CNH mit dem aktuellen Kurs (49,07 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 46,2 CNH um 6,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

