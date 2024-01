China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei China Sanjiu Medical & Pharmaceutical beobachtet werden. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält China Sanjiu Medical & Pharmaceutical daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical mit -0,61 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die mittlere Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 0,52 Prozent. China Sanjiu Medical & Pharmaceutical liegt mit 1,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Sanjiu Medical & Pharmaceutical. Auf Basis statistischer Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ermittelt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Sanjiu Medical & Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42 ebenfalls neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Sanjiu Medical & Pharmaceutical.