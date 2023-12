China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über China Sanjiu Medical & Pharmaceutical in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Es wurde deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit steigt kontinuierlich an. Daher bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus lassen sich neun Handelssignale ermitteln, wovon 9 als gut und 0 als schlecht bewertet werden. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical bei 16,13, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte China Sanjiu Medical & Pharmaceutical eine Performance von -0,61 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -0,04 Prozent. Die ähnliche Rendite im Vergleich zur Branche und zum Sektor führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.