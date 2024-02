China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,72 % liegt. Aus diesem Grund wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist China Sanjiu Medical & Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Sanjiu Medical & Pharmaceutical eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb das Unternehmen von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 39,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch China Sanjiu Medical & Pharmaceutical in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating erhält.