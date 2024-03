China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Sanjiu Medical & Pharmaceutical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 61,01 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,99 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Sanjiu Medical & Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,03 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Branchenvergleich erzielte China Sanjiu Medical & Pharmaceutical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,68 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,02 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,69 Prozent im Branchenvergleich. Zudem lag die Aktie 32,82 Prozent über dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.