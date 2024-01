China Sanjiu Medical, Pharmaceutical Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen konnte bei China Sanjiu Medical & Pharmaceutical eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies beruht auf positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst bekommt China Sanjiu Medical & Pharmaceutical daher eine positive Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Sanjiu Medical & Pharmaceutical verläuft aktuell bei 52,96 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 49,73 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,1 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Punkt eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt hingegen ein positives Signal, da er derzeit ein Niveau von 46,66 CNH angenommen hat.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,13 liegt China Sanjiu Medical & Pharmaceutical auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Sanjiu Medical & Pharmaceutical führt bei einem Niveau von 33,27 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,83 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.