China Sanjiang Fine Chemicals Aktie: Reine Nervensache!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Sanjiang Fine Chemicals bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 41, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 64,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Sanjiang Fine Chemicals.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber China Sanjiang Fine Chemicals, sowohl in Social Media als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse erhält die China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses von den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 und 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich demnach für China Sanjiang Fine Chemicals eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV, eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI und eine "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.