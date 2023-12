China Sanjiang Fine Chemicals Aktie: Keine Angst!

China Sanjiang Fine Chemicals wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse verzeichnet die Aktie von China Sanjiang Fine Chemicals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,86, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" eine Unterbewertung um 92 Prozent signalisiert. Daher wird diese Kennzahl als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Sanjiang Fine Chemicals liegt bei 57,14, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, weist mit einem Wert von 28 auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte China Sanjiang Fine Chemicals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,31 Prozent, was eine Underperformance von -12,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche und -12,06 Prozent im Vergleich zum "Materialien"-Sektor darstellt. Dadurch wird eine Bewertung als "schlecht" in dieser Kategorie vergeben.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist, während die fundamentale Analyse als gut bewertet wird. Der RSI weist auf eine neutrale bis überverkaufte Situation hin, und im Branchenvergleich wird eine schlechte Performance festgestellt.