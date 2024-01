China Sanjiang Fine Chemicals Aktie: Füße still halten!

Die China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie wird von der Redaktion in verschiedenen Kategorien bewertet. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 5,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Sanjiang Fine Chemicals beträgt aktuell 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als unterbewertet gilt. Das Unternehmen erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild und die Aktie erhält hier eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien ein gemischtes Urteil, wobei die fundamentalen Gesichtspunkte als positiv bewertet werden, während die Dividendenpolitik und die Stimmungslage neutral eingestuft werden.