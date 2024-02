China Sanjiang Fine Chemicals Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Derzeit schüttet China Sanjiang Fine Chemicals niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Differenz von 5,98 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,98 %) führt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,13 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 1,02 HKD, was einen Unterschied von -9,73 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist, und der RSI25 zeigt mit einem Wert von 64,62 ebenfalls eine neutrale Position an.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet China Sanjiang Fine Chemicals eine Rendite von -19,86 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,78 Prozent aufweist, liegt China Sanjiang Fine Chemicals mit 12,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.