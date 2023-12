China Sanjiang Fine Chemicals Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Sanjiang Fine Chemicals derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der China Sanjiang Fine Chemicals als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 31,58 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Sanjiang Fine Chemicals-Aktie liegt bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,38 als unterdurchschnittlich bewertet wird. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.