China Sandi Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen China Sandi war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. Weder positive noch negative Themen wurden in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen erwähnt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als neutral eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der China Sandi derzeit bei 0,098 HKD liegt und damit um 30 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung vom GD200 sogar -38,75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die China Sandi liegt der RSI-Wert aktuell bei 56,82, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine Einstufung als "Neutral" nach sich zieht. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 78, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Des Weiteren wird die China Sandi hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und kaum eine Veränderung in der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich somit sagen, dass die Stimmungslage der Anleger neutral ist, die technische Analyse auf "Schlecht" deutet und auch der Relative Strength-Index sowie die Diskussionsintensität auf eine neutrale Bewertung hinweisen.

China Sandi kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Sandi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Sandi-Analyse.

China Sandi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...