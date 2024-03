China Sandi Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten Wochen gab es bei China Sandi keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Dementsprechend wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält China Sandi daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der die Kursbewegungen der letzten 7 Tage miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der China Sandi wird mit einem Wert von 20 als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 54,72 auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses der China Sandi beträgt 0,14 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,07 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,08 HKD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält China Sandi in der Gesamtbetrachtung die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Sandi eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird China Sandi daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben. Insgesamt erhält China Sandi somit ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.