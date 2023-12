China Sandi Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen China Sandi war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktien spielen sowohl die Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Analyse dieser Faktoren zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf China Sandi mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von China Sandi daher die Note "Neutral" gegeben.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der China Sandi liegt bei 40,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 76,6, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI lautet daher "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Sandi aktuell bei 0,16 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,11 HKD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -31,25 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls eine Differenz von -21,43 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Schlecht".