China Sandi Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Sandi wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über China Sandi diskutiert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von China Sandi überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine überkaufte Situation hin, wodurch das Wertpapier mit einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bestätigt diese Einschätzung, da der Kurs der Aktie um -60 Prozent über dem GD200 verläuft. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -33,33 Prozent, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich China Sandi haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von China Sandi daher aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative-Stärke-Index und der technischen Analyse mit einem "Neutral" bewertet.