China Sandi Aktie: Abwarten

Die China Sandi-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,104 HKD liegt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,15 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei China Sandi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Sandi liegt bei 84,62 und der RSI25 bei 80,17, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde eine "Neutral"-Bewertung festgestellt, da es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.