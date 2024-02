China SXT Pharmaceuticals Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die China Sxt Aktie handelt derzeit bei 2 USD und zeigt eine Abweichung von -3,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -43,98 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Bei der Analyse von China Sxt zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Sxt bei 5,87, was unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent) liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" weist hingegen einen Wert von 100,34 auf. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für China Sxt liegt bei 41,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.