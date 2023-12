China SXT Pharmaceuticals Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Sxt wird als neutral bewertet, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen auf negative Themen, was zu dieser neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von China Sxt eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für China Sxt zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen im Netz lassen darauf schließen, dass die langfristige Stimmung bezogen auf China Sxt neutral ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik, der RSI und die langfristige Diskussionsintensität und Stimmungsänderung insgesamt neutral bewertet werden.