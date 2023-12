China SXT Pharmaceuticals Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Diskussionen über China Sxt auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich negative Meinungen und Kommentare, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von China Sxt als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für China Sxt liegt bei 43,14, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Sxt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,28 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2 USD liegt, was einem Unterschied von -53,27 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, mit einem Unterschied von -8,26 Prozent. Daher wird die China Sxt-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von China Sxt als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,87 insgesamt 94 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".