China Ruyi Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die China Ruyi-Aktie hat in Bezug auf verschiedene technische und sentimentale Aspekte gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +8,75 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Ruyi weisen auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ein gemischtes Bild, da der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen eine "Gut"-Bewertung zeigt, während der RSI für 25 Tage zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger, die auf sozialen Plattformen gemessen wurde, ist neutral, da die Kommentare und Themen, die in den sozialen Medien aufgegriffen wurden, überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für China Ruyi eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.