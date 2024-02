China Ruyi Holdings Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von China Ruyi im Fokus der Diskussionen. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Ruyi. Aufgrund dieser Neutralität wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei China Ruyi keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes tritt ein, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Bewertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei China Ruyi in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Ruyi beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 56,76 Punkte und der 25-Tage-RSI 51,47 Punkte. Beide Werte deuten darauf hin, dass China Ruyi weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Ruyi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,89 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,64 HKD weicht somit um -13,23 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (1,67 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt führt.

Zusammenfassend erhält die China Ruyi-Aktie bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.