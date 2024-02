China Ruifeng Renewable Energy Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die China Ruifeng Renewable Energy-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,249 HKD liegt 0,4 Prozent unter dem GD200 von 0,25 HKD. Jedoch zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,27 HKD, was einem Abstand von -7,78 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im fundamentalen Bereich weist die China Ruifeng Renewable Energy-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 342 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 342,98 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche um 3002 Prozent überbewertet ist. Konkret bedeutet dies eine "Schlechte" Bewertung basierend auf dem KGV.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der China Ruifeng Renewable Energy-Aktie ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die aktuelle Dividendenrendite für China Ruifeng Renewable Energy mit 0 Prozent nur knapp unter dem Mittelwert für diese Aktie von 0 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der China Ruifeng Renewable Energy-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie technischer Analyse, fundamentaler Bewertung, Anlegerstimmung und Dividendenpolitik.