China Rongzhong Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Rongzhong neutral waren. Außerdem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu China Rongzhong diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Rongzhong auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,72 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Rongzhong in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Rongzhong beträgt 32,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,38 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusammenfassend wird China Rongzhong in Bezug auf die Stimmung, die Dividende und den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.