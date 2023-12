China Rongzhong Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

China Rongzhong hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 331,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -7,5 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Rongzhong im Branchenvergleich eine Outperformance von +338,53 Prozent erreicht hat. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von -6,78 Prozent im letzten Jahr eine starke Performance von 337,82 Prozent über diesem Durchschnittswert erzielen. Aufgrund dieser Überperformance erhält China Rongzhong ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Rongzhong-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,26 HKD weicht um +103,85 Prozent vom aktuellen Kurs (0,53 HKD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,42 HKD um +26,19 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Somit erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also für China Rongzhong in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 76,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit einem Wert von 31,43 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass China Rongzhong in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält, jedoch auch gemischte Signale aufweist. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.